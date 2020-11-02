Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти только в России, а не в 12 городах по всей Европе, как планировалось изначально.

Информацию об этом сообщает французское издание Le Parisien. Как стало известно, в УЕФА сомневаются в возможности организации такого турнира в прежнем формате, пока в Европе есть пандемия коронавируса. Один из сценариев альтернативного проведения турнира — соревнования в России.

Отмечается, что Россия уже предлагала провести Евро на стадионах ЧМ-2018 в прежние даты — с 12 июня по 12 июля 2020 г., а затем турнир перенесли на лето 2021 года. Изначально матчи чемпионата Европы должен был принять только Санкт-Петербург.

Корреспонденты издания связались с УЕФА, пресс-служба которого заявила, что потребуется еще время для того, чтобы принять решение по окончательной схеме организации ЧЕ.