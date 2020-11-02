Стример и бывший профессиональный киберспортсмен Майк shroud Гржесик поделился своим мнением о CS:GO. Раннее он высказывался на данную тему, однако сейчас пояснил более детально свою позицию. Гржесик считает, что страдает только соревновательная сцена североамериканского региона, а не игра в целом.

Я не считаю, что CS умирает. Я думаю, CS все еще популярен, 100%. Вы изменяете смысл моих слов. Или, возможно, вы этого не делали, а это я неверно интерпретировал. Потому что очевидно, что CS в Северной Америке умирает. Может, еще и не умер, но уже на грани, что меня огорчает, ведь у нас все так хорошо получалось.

Причиной таких мыслей стал уход североамериканской команды 100 Thieves и дисциплины CS:GO и переход сильных игроков в Valorant.

Ранее shroud высказался на счёт будущего соревновательной сцены североамериканского региона в CS:GO. Гржесик отметил, что шутер от Valve испытывает колоссальные проблемы в этом регионе и игра скоро станет никому не нужной.