Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о сопернике своей команды московском «Локомотиве», с которым завтра, 3 ноября, клуб сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Слова Симеоне цитирует портал Sport24. Симеоне отметил, что «Локомотив» — это очень конкурентоспособная команда. Также тренер подчеркнул, что в последних матчах команда Марко Николича упускала победу всего лишь из-за одного мяча.

«Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем», — сказал Симеоне, подчеркнув, что «Локомотив» хорошо атакует и знает, что делать на поле.

Напомним, игра «Локомотив» — «Атлетико» Мадрид пройдет завтра, 3 ноября, в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало матча назначено на 20:55 по московскому времени.