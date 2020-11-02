Российский футбольный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России по футболу на ноябрьские матчи в Лиге наций, а также товарищескую встречу с Молдавией.

В эфире передачи «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале Уткин отметил, что уже говорил о вымотанности Дзюбы, которая произошла из-за трех необязательных игр за сборную России. «Уж что-что, а в сборной у Дзюбы есть дублеры — и Соболев, и Комличенко, который мог бы там вполне оказаться», — отметил Уткин, подчеркнув, что Дзюбе можно было бы дать отдохнуть, поскольку сейчас эту проблему решает «Зенит».

Комментатор отметил, что Дзюба сыграл только половину игры с «Боруссией», а затем пропустил игру с «Химками». «Но все это для чего? Сейчас он снова поедет в сборную, снова сыграет три игры и опять выйдет полумертвый на матчи Лиги чемпионов», — сказал Уткин, добавив, что усталость теперь аукается в клубах.