Российский нападающий «Сочи» Антон Заболотный высказался о попадании в список футболистов сборной России на ноябрьские матчи в Лиге наций и контрольный матч с Молдавией.

В интервью «Матч ТВ» Заболотный отметил, что верил и мечтал вернуться в сборную России, а также постоянно работал для того, чтобы вновь заиграть за основную команду.

«Лучшие футболисты России приезжают в национальную команду, а попадание в команду лучших — большой успех. Я мечтал, грезил этим. Очень приятно, что наконец-то моя мечта сбылась», — сказал футболист, отметив, что не в его компетенции решать, какие шансы на попадание в стартовый состав, поскольку на это есть тренерский штаб и в частности главный тренер.

Напомним, в ноябре сборная России сыграет с Турцией и Сербией в Лиге Наций, а также проведет товарищеский матч с Молдавией.