Московский «Локомотив» сегодня, 3 ноября, сыграет с мадридским «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена», начало встречи назначено на 20:55 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет французский судья Бенуа Бастьен. Помогать ему на боковых линиях будут Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервным арбитром назначен Карим Абед.

Напомним, «Локомотив» после двух матчей набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2.

«Атлетико» в первом матче уступил «Баварии» на выезде со счетом 0:4, а затем победил «Ред Булл Зальцбург» со счетом 3:2.