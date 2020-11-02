Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об игре «Зенита» с «Химками» и плотном графике команды, из-за которого в клубе происходит много травм.

Слова Медведева приводит портал РИА Новости. По мнению гендиректора «Зенита», простых соперников в РПЛ нет и не будет, поскольку команды идут в таблице очень плотно.

«Для команд, которые участвуют в еврокубках, а у нас таких четыре, включая «Зенит», график игры через два дня на третий и через три на четвертый повышает риск увеличения количества травм и болезней игроков», — отметил Медведев, добавив, что в матче с «Химками» не сыграли Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

По мнению Медведева, сейчас в РПЛ есть тройка лидеров, которой в затылок дышат еще три команды, так что борьба за титул еще впереди.