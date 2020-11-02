В УЕФА отреагировали на слухи о возможном проведении чемпионата Европы по футболу в 2021 году полностью на территории России.

Слова представителя УЕФА приводит портал РИА Новости.

«На сегодня план таков, что мы проводим ЕВРО в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести ЕВРО в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране», — заявили в УЕФА.

Сегодня во французском издании Le Parisien появилась информация о том, что Евро-2021 может полностью пройти на территории России, поскольку эта страна недавно провела ЧМ-2018.

Изначально турнир планировалось и планируется провести в 12 разных городах-хозяевах, среди которых был и Санкт-Петербург. Первоначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года.