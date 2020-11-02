Профиль заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в «Инстаграме» взломали, а затем заблокировали.

На данный момент в личный верифицированный аккаунт тренера не зайти, поскольку «Инстаграм» сообщает, что страница пользователя удалена или еще не создана. Изначально из профиля пропали все посты тренера, а также все подписки и подписчики. О причинах блокировки не сообщается, тренер пока никак не прокомментировала случившееся.

Напомним, ранее Этери Тутберидзе лишилась и аккаунта своей команды: профиль @teamtutberidze_, который принадлежал тренерскому штабу группы, заблокировали 28 октября. У этого профиля было более 53 тысяч подписчиков. Блокировка может быть связана как с проблемами самого приложения, так и с многочисленными жалобами на контент от пользователей.