Сразу две танцевальные пары сборной России по фигурному катанию не смогут выступить на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России появилась информация о том, что турнир пропустят пары Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еременко. Отмечается, что причина снятия с турнира — болезнь одного из тренеров. У одного наставника группы Ирины Жук и Александра Свинина — ОРВИ, поэтому все фигуристы группы вынуждены были уйти на карантин.

Отметим, Александра Степанова и Иван Букин заявились на четвертый и пятый этапы Кубка России из-за проблем партнерши со спиной. Фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной в сентябре и заявились на более поздние этапы Кубка, чтобы успеть подготовиться.