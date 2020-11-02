Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о слушаниях дела России против WADA в Спортивном арбитражном суде, которые начались сегодня, 2 ноября.

В интервью порталу Sport24 Губерниев отметил, сто с тревогой ожидает слушания дела в CAS. Как считает комментатор, практика показывает, что России будет сложно рассчитывать на что-то хорошее.

«Но надежда же ведь всегда умирает последней, хотя мы понимаем, что для российского спорта могут наступить очень тяжелые времена», — сказал Губерниев.