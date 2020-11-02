Бывший игрок петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался об амбициях красно-белых в гонке за чемпионство и проблемах с игрой у команды Доменико Тедеско.

В эфире «Матч ТВ» Быстро заявил, что сейчас «Спартак» играет в контратакующий футбол, а такие матчи, как с «Ростовом», нужно вытаскивать на жилах, если команда борется за чемпионство. По мнению эксперта, надеяться на второй тайм или какой-то отдельный эпизод неправильно.

«Оказывается, «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах. Команде не хватало Тедеско на бровке? Бред! Для футболистов на поле все равно, что делает тренер», — отметил Быстров, подчеркнув, что тренер должен разнообразить игру «Спартака», чтобы команда могла бороться за чемпионство.

Напомним, из-за поражения в домашнем матче РПЛ с «Ростовом» «Спартак» потерял первое место в турнирной таблице.