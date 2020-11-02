Главные спортивные новости дня — с катков, из кабинетов и с футбольных полей — в традиционном дайджесте Nevasport за 2 ноября:

Россия может единолично принять футбольный Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти только в России, а не в 12 городах по всей Европе, как планировалось изначально. Информацию об этом сообщает французское издание Le Parisien. Как стало известно, в УЕФА сомневаются в возможности организации такого турнира в прежнем формате, пока в Европе есть пандемия коронавируса. Один из сценариев альтернативного проведения турнира — соревнования в России.

Фомин, Лесовой и еще 22 игрока вызваны в сборную России на матчи Лиги наций

Пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам пятого и шестого тура Лиги наций против команд Турции и Сербии.

Подколзин станет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла

Нападающий сборной России по хоккею Василий Подколзин станет капитаном национальной команды на финском этапе Евротура — Кубке Карьяла. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды. Отметим, на Кубок Карьяла отправится в качестве основной команды отправится молодежная сборная России по хоккею, Василий Подколзин является единственным игроком, который выступал за национальную сборную.

Cтепанова/Букин и Шевченко/Еременко не выступят на этапе Кубка России в Казани

Сразу две танцевальные пары сборной России по фигурному катанию не смогут выступить на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России появилась информация о том, что турнир пропустят пары Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Парфенов официально стал главным тренером тульского «Арсенала»

Российский футбольный тренер Дмитрий Парфенов возглавил тульский «Арсенал». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. На посту главного тренера клуба Парфенов сменил Сергея Подпалого. Пока неизвестно, на какой срок Парфенов подписал контракт с «Арсеналом».