Тренер команды MAD Lions по CS:GO Луиз peacemaker Тадеу резко высказался в твиттере на счёт тренировочного матча, который состоялся между его командой и российским составом forZe. По его словам, киберспортсмены записывали тренировочные игры и играют с включенным GOTV.

Ребята, вы отличная команда, и я не хочу умалять ваших заслуг, но предлагать нам скинуть демку — это не решение проблемы. Почему вы играете с включенным GOTV, но самое главное — почему вы вообще записываете тренировочные игры?

Тренер также отметил, что этим двум коллективам предстоит друг против друга в рамках Flashpoint и факт записывания демо его очень сильно разочаровывает.

Flashpoint Season 2 состоится с 10 ноября по 6 декабря в онлайн-формате. Обе команды примут участие в турнире и будут бороться за $1 млн. MAD Lions получили прямое приглашение на турнир, а forZe пришлось пробираться через формат закрытых квалификаций.