Стриминговая площадка Twitch попросила пользователей отключить приложения, блокирующие рекламу на сайте. В заявлении было сказано, что данные программы препятствуют полноценной работе сайте.

Спасибо за просмотр! Возможно, вы используете сторонние программы или расширения для браузера, препятствующие полноценной работе сайта. Перейдите на сайт Twitch.tv и попробуйте открыть трансляцию именно там. Если вы уже на Twitch.tv, обратите внимание на сторонние программы на вашем ПК.

Пользователи неоднозначно восприняли данное заявление. Одни считают, что стриминговая платформа должна зарабатывать и использовать подобного рода программы просто не честно по отношению к стримерам и каналам, ведь таким образом они не получат дополнительные деньги.

Другая часть зрителей возмутилась этой новостью и привели пример, когда перед просмотром определённой трансляции им приходилось ждать по 4-5 минут просмотра рекламы, которая повторялась.