Liquid обыграли NAVI в финале ESL One Germany 2020. Итоги турнира

NS: Лет шесть назад назвал VeRsuta собакой в эфире на Мейджоре

Zeus: Если бы вернулся в NAVI, то как тренер

Бывший киберспорсмен команды Natus Vincere Даниил Zeus Тесленко поделился своими мыслями о том, какую роль он бы мог занять в рамках организации. Тесленко считает, что если возвращаться к «Рождённым Побеждать», то только в роли тренера.

NiKo: Я всегда был виноват

Инсайдер: За EXTREMUM будут играть ZR, liazz и Gratisfaction

VP.Prodigy подписала GpK~

Данил gpK~ Скутин присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2 в качестве основного игрока. Киберспортсмен принимал участие на OGA Dota Pit Season 3 за коллектив в качестве стендина. Скутин будет выступать на миде.

Из NAVI в VP.Prodigy. Трансфер Illias

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