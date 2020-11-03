Московский «Локомотив» сегодня, 3 ноября, сыграет с мадридским «Атлетико» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра пройдёт на «РЖД-Арене» в Москве и начнётся в 20:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Главным арбитром встречи назначен судья Бенуа Бастьен из Франции. Помогать ему на боковых линиях будут Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервным арбитром встречи выступит Карим Абед.

Напомним, «Локомотив» после двух матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», а во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, единственный мяч «Локо» забил Антон Миранчук.