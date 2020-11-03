Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира АТР1000 в Париже, в первом круге проиграв испанцу Алехандро Давидовичу Фокине.

Игра на первом корте стадиона «Берси» продлилась 1 час и 48 минут, счет по партиям 3:6, 6:2, 2:6 в пользу Давидовича Фокины. На счету россиянина семь эйсов, а также три двойных ошибки. У представителя Испании случилось три подачи навылет ща весь матч и две двойных ошибки.

Отметим, Давидович Фокина является 63-й ракеткой мира, Карен Хачанов занимает 19-ю строчку. Отметим, в 2018 году россиянин стал победителем «Мастерса» в Париже, а в прошлом году выступил на соревнованиях неудачно.

Из российских теннисистов на «Мастерсе» остались еще Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Призовой фонд турнира АТР1000 в Париже составляет 3 732 680 евро.