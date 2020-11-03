Директор римского «Лацио» по связям с общественностью Стефано де Мартино высказался о вспышке коронавируса в команде и заявил, почему клуб не объявляет имена заболевших футболистов.

Слова де Мартино цитирует Corierre dello Sport. По мнению де Мартино, «Лацио» не скрывает информацию, как это было в Советском Союзе.

«Я помню, что мы не в церкви, что акции «Лацио» котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы всегда это делаем. И нас не интересует, как поступают другие клубы», — сказал де Мартино, подчеркнув, что в законе не сказано, что клуб должен все рассказывать, имена и фамилии игроков указывать не требуется.

«Игроки могут делать это в своих соцсетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал и разные абсурдные вещи», – сказал де Мартино.