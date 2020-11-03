Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная опубликовала поздравление с днем рождения своего нового тренера Евгения Плющенко.

«Евгений Викторович, поздравляю вас с Днём рождения, желаю: счастья и достижения всех целей, чтобы сбывались мечты и спортсмены приносили только радость», — написала Косторная под совместным фото в «Инстаграме».

Напомним, в академию «Ангелы Плющенко» Алена Косторная перешла в конце июля 2020 года, ранее фигуристка тренировалась в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70» в группе у Этери Тутберидзе. Именно под руководством этого тренера Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал серии Гран-при, а также серебро чемпионата России.