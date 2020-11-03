Личный врач аргентинца Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о том, как себя чувствует бывший футболист и почему он был госпитализирован.

Слова Луке цитирует портал TNT Sports. Как считает врач, приезд в клинику поможет Марадоне. «Он здесь, потому что захотел так… Это не серьезные проблемы состояние, и госпитализация не была срочной», — отметил Луке, подчеркнув, что три дня Марадона будет восстанавливать гидратацию.

Также Луке отметил, что Марадона хочет руководить командой в ближайшем матче — он является тренером аргентинской «Химнасии».

«Марадона — давний пациент, в его жизни много проблем. Были дни, когда он не хотел меня видеть. Я не видел его таким, каким хотел бы его видеть и каким знаю, что он может быть», — отметил Луке.