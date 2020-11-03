Третий тур группового этапа Лиги чемпионов стартует уже сегодня, 3 ноября. Задаемся пятью важными вопросами, ответы на которые мы получим только по завершении двух игровых дней.

Сколько очков наберут наши клубы?

К сожалению, после двух туров становится ясно, что вопрос надо ставить не «Сколько побед одержат наши клубы?», а именно так. За предыдущие шесть матчей три команды набрали умопомрачительные два очка, забив шесть голов. Надо признать, что на прошлой неделе соперники россиян выпали как в игровом автомате — все трое максимально сильные. В этот раз вряд ли будет легче: у «Локомотива» — «Атлетико», у «Зенита» — «Лацио», а у «Краснодара» — «Севилья». Не будем обманывать самих себя — три ничьи станут отличным результатом.

Сыграет ли Миранчук с «Ливерпулем»?

Две недели назад Алексей триумфально дебютировал в игре с «Мидтьюлландом», забил гол и с тех пор пока больше не выходил на поле. Надо сказать, у «Аталанты» сейчас не самые простые времена, и встраивать новичка в систему, когда проигрываешь 1:3 «Сампдории», непростая задача. Возможно, поэтому Гасперини откладывает полноценное участие Миранчука в матчах, и не факт, что оно состоится в игре с чемпионами Англии.

Удержит ли «Шахтер» чисто первое место в группе?

Дончане — пока главная сенсация группового этапа, команда Каштру после матчей с «Реалом» и «Интером» лидирует в своем квартете. Впереди менее страшный Гладбах, который можно и нужно обыгрывать, однако и в «Боруссии» считают точно так же. Команда Марко Розе также сыграла с «Реалом» и «Интером» и не проиграла, оба матча завершив вничью. После этого матча станут ясны истинные притязания дончан на выход из группы. В случае победы «Шахтер» почти наверняка своего не упустит.

Перенесут ли хотя бы один матч из-за коронавируса?

Больные коронавирусом есть во многих клубах Лиги чемпионов — в «Лацио», в «Реале», в киевском «Динамо», в «Баварии»… Список продолжает пополняться. Хуже всего ситуация обстоит в Киеве, где счет скоро пойдет на десятки. Шансы отмены встречи не велики, но они есть. И это будет первым звоночком к повторению сценария прошлого сезона.

Сможет ли «РБ Лейпциг» отомстить «ПСЖ» за полуфинал прошлого сезона?

Немецкий клуб без шансов проиграл парижанам в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона, а в прошлом туре влетел 0:5 от «Манчестер Юнайтед», хотя счет здесь выглядит слишком жутко для игры, которая происходила на поле. Шансов у «Лейпцига» в игре с «ПСЖ» не так много, однако победа стала бы не только красивой местью, но и хорошей реабилитацией за позор на «Олд Траффорд».