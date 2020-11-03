Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не будет заявляться на четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России.

Ранее Евгения Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России, поскольку у фигуристки обострилась травма спины. Медведева вынуждена была лечь в клинику и пройти обследование, сейчас она восстанавливается консервативным способом и постепенно возвращается на лед.

Этапы Кубка России являются отборочными на чемпионат России в Челябинске, однако многие участники соревнований не смогут выступить на двух этапах, чтобы выполнить критерии отбора.

Напомним, этап Кубка России в Казани начнется 8 ноября и продлится по 12 ноября.