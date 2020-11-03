Супруга легендарного форварда мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера Уши Мюллер рассказала о том, в каком состоянии сейчас находится ее муж, страдающий деменцией.

В интервью Bild Уши Мюллер отметила, что ее муж почти ничего не ест и с трудом проглатывает пищу. «Лежит в постели почти 24 часа и ненадолго просыпается. Так приятно, когда он на мгновение открывает глаза», — сказал Мюллер, добавив, что иногда экс-футболист может просигнализировать глазами «да» или «нет».

«Он всегда был бойцом, всегда был храбрым, всю свою жизнь. И сейчас тоже», — отметила Мюллер, добавив, что у мужа закрыты глаза и он основное время дня дремлет.

Напомним, Герду Мюллеру сегодня, 3 ноября, исполнилось 75 лет. С 1964 по 1979 год футболист выступал за мюнхенскую «Баварию», в составе клуба он стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов.