В Казани в воскресенье, 8 ноября, стартует четвертый этап кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21.

8-9 ноября на турнире состоятся соревнования мужчин и женщин одиночниц: в воскресенье фигуристы покажут короткие программы, а в понедельник — произвольные. 9-10 ноября будут соревноваться танцоры в категориях КМС и МС, 10-11 ноября — пары.

Завершатся соревнования в Казани 12 ноября.

На этом этапе КР зрители смогут увидеть воспитанниц академии «Ангелы Плющенко» Александру Трусову и Алену Косторную, а также три сильнейшие пары сборной России — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Полное расписание турнира можно увидеть в инфографике Nevasport здесь: