Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подтвердил неучастие двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в соревнованиях на этапе Кубка России в Казани.

Слова Когана цитирует портал Sport24.

«Евгения восстанавливается после травмы, участвовать на этапе Кубка в Казани она не будет», — сказал Коган.

Напомним, из-за проблем со спиной и перехода к новому тренеру Евгения Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России по фигурному катанию в Сызрани и Москве. В сезоне-2020/21 для отбора на чемпионат России в Челябинске необходимо принять участие в двух этапах Кубка России.

В то же время ожидается участие Евгении Медведевой в этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, который состоится 20-22 ноября.