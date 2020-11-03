За последние сутки в России зафиксировали 18 648 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, на утро 3 ноября известно о 355 летальных исходах за сутки, полностью выздоровели от коронавируса 15 331 человек.

За время пандемии по всей стране было сделано более 61,9 млн тестов на коронавирус. Заболевших в общей сложности выявлено 1 673 686 человек, активных случаев из которых — 393 494. От коронавируса в России выздоровело 1 251 364 человека, а умерло 28 828 человек.

Более 5 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве, еще 944 заболевших обнаружено в Санкт-Петербурге. Московская область сообщает о 567 новых случаях.

По всему миру известно уже о 46 884 703 случаях заболевания коронавирусом, наиболее пораженные страны — США (9,2 млн случаев), Индия (8,2 млн случаев), Бразилия (5,5 млн случаев). В последние дни наблюдается сильный прирост заболеваемости коронавирусом во многих европейских странах.