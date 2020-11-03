Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков высказался о причинах драки с арбитром на любительском футбольном турнире «Кубок Селебрити».

Широков считает, что в том эпизоде у него случился эмоциональный срыв, вызванный неквалифицированным судейством. «Такого, безусловно, не должно было быть, но это почему-то произошло», — сказал футболист, отметив, что у него нет объяснений ситуации, в ней сошлись его эмоции на поле и ощущение, что в эпизоде должны были поставить пенальти.

«На следующий день я звонил ему 4 раза, он не брал трубки», — сказал Широков в интервью Василию Конову на ютуб-канале KONOFF.

Напомним, инцидент произошел в августе 2020 года, пострадавшим арбитром оказался Никита Данченков. После эпизода в матче было заведено уголовное дело по факту избиения футбольного судьи.