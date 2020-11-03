Лед тронулся, господа присяжные заседатели. И эту фразу можно понимать двояко: ура, наконец-то Евгения Плющенко официально записали тренером фигуристки Алены Косторной. Лед «тронулся»: вместе с ним в списках Минспорта значится и фамилия Этери Тутберидзе.

Двое ледовых врагов тренируют одну фигуристку — пусть и по документам. Как такое возможно?

Нагрядный пример того, как в новом приказе Министерства спорта напротив фамилии Косторной образовалась сборная солянка: тренерами фигуристки являются и Евгений Плющенко, и Этери Тутберидзе, и Сергей Розанов.

Аналогичная ситуация сложилась с фигуристкой Валерией Шульской, которая в академии «Ангелов Плющенко» тренируется совсем недавно: напротив нее указаны специалисты из новой школы и ее старый тренер из Оренбурга.

Ситуацию в интервью РИА Новости прокомментировал Александр Горшков, президент ФФККР, отметив, что спортсменка включена в состав сборной России по результатам предыдущего сезона.

«Кто был тренером Косторной в предыдущем сезоне? Кому из тренеров обязана Косторная за результаты, показанные в прошлом сезоне? Сейчас она тренируется у Плющенко», — отметил Горшков.

Если спортсмен входит в сборную по результатам предыдущего сезона, то зачем вообще нужно было выпускать такой приказ? Изначально позиция фигурного начальства была жесткой: после мая 2020 года было распределено финансирование школ на следующий сезон и изменений в официальные документы вноситься не будет, т.е. еще год по бумагам Косторная будет числиться в «Самбо-70».

При этом совершенно обратная ситуация возникла с Евгенией Медведевой. Она сменила тренера уже в сентябре, после контрольных прокатов, еще позже, чем Косторная. Все мы помним разговоры по видеосвязи с Брайаном Орсером после неудавшихся прокатов, а затем фото уже на катке «Хрустального». При этом из списков Министерства спорта полностью убрали упоминания об Орсере и Трейси Уилсон и внесли трио Тутберидзе-Дудаков-Глейхенгауз. Здесь успехи прошлого сезона (серебро на Гран-при России) на ситуацию никак не повлияли…

На что влияют подобные изменения в списках? Ровным счетом ни на что, поскольку деньги между организациями уже распределены, а отношения с предыдущей школой Алена Косторная уже завершила.

Единственное, что дает повод задуматься над всем происходящим: в СМИ информация об утверждении Плющенко тренером Косторной попала именно в день его 38-летия. Скорее всего, это просто совпадение, а не возможность потешить самолюбие в день рождения — ведь на тронувшемся льду Плющенко еще только предстоит доказывать свое прямое отношение к успехам Алёны.