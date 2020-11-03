Бывший баскетболист петербургского «Зенита» Антон Понкрашов провел дебютный матч за команду «Искра» в Невской баскетбольной лиге.

На счету Понкрашова 31 очко, восемь подборов и шесть результативных передач. «Искра» победила своего соперника со счетом 117:71.

В нынешнем сезоне Первый дивизион Невской баскетбольной лиги включен в систему Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Таким образом, его участники – в дивизионе выступают восемь сильнейших команд Санкт-Петербурга. Команды будут бороться за право представлять город на Суперфинале МЛБЛ-2021.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады 2012 года пришел в «Зенит» летом 2019-го. Заинтересованным в его трансфере был бывший главный тренер Жоан Плаза, который по ходу сезон был отправлен в отставку, команду возглавил Хави Паскуаль.