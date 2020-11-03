РПЛ назвала пятерку претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.

В пятерку лучших футболистов прошлого месяца вошли полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин, который забил четыре мяча в четырез играх, форвард «Сочи» Антон Заболотный, отличившийся трижды и отдавший один ассист в четырех матчах, нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, который отметился тремя голами и одной голевой передачей в четырех матчах, хавбек ЦСКА Никола Влашич, у которого два гола и две голевые передачи в четырех матчах, и футболист «Динамо» Даниил Лесовой с тремя голами в четырех матчах.

Отметим, лучшего футболиста месяца выбирают болельщики, эксперты российской премьер-лиги и телеканала «Матч Премьер».