Испанский фигурист, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес подтвердил свое участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Как сообщили Nevasport организаторы турнира, испанский фигурист получил российскую визу и совершенно точно приедет в Москву, чтобы выступить на фестивале с показательными номерами. Мероприятие пройдет 6-7 ноября на «ЦСКА-Арене».

Ранее свое участие в фестивале подтвердили олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар/Максим Траньков и серебряные призеры ЧМ и ОИ Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Также с показательными номерами выступят бронзовые призеры ЧМ Наталья Забияко/Александр Энберт.