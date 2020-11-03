Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на свою замену в матче с дортмундской «Боруссией» и поделился ожиданиями от матча с «Лацио».

По словам Дзюбы, его замена в Дортмунде — это решение главного тренера, которое он не комментирует. Футболист отметил, он не знает, откуда у московских журналистов такие провокационные вопросы.

«Понимаю, что вы 2,5 года ждали этого момента. Но давайте сейчас о футболе. Сегодня-завтра подробно разберем «Лацио». Все мы следим за Серией А. «Лацио» — интересная команда, хотя и играет в пять защитников. Иммобиле — лучший бомбардир прошлого сезона, получил «Золотую бутсу», почти не промахивается с пенальти. Это говорит о его уверенности. Будет интересная игра. Ждем этого противостояния», — сказал Дзюба, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что матч между «Зенитом» и «Лацио» обслужит португалец Артур Диаш. Ассистенты арбитра — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Антониу Нобре. Арбитр ВАР — Тьягу Мартинш.