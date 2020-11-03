Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио»

По словам Семака, Дзюба сможет сыграть, он готов, а Азмун не готов, он работает по индивидуальной программе. Тренер отметил, также не готовы Дриусси и Мусаев, как и Малком, который продолжает лечение. Семак напомнил, что Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов.

«Должны сделать все возможное, чтобы добиться победы. Думаю, все, кто выйдут на поле, отдадут все силы. А дальше… это футбол. Надеюсь, что удача будет на нашей стороне. В прошлом сезоне мы играли с тремя защитниками, потому что был набор игроков, который помогал это делать. Сейчас это сложнее», — сказал Семак, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матч между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио» состоится завтра, 3 ноября, в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.