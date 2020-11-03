Дзюба о графике «Зенита»: Никто в мире не провел столько игр, сколько мы

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что у его команды очень плотный график.

По словам Дзюбы, если Черчесов сказал, что усталости нет, значит, так и есть.

«Российские болельщики приводят аргументы, что все это отмазки, но нам непросто. Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно. Я с таким впервые сталкиваюсь. Тут дело не в возрасте, а в том, что трудный график. Но нам нужно вместе пройти достойно этот путь, не раскачивая лодку, как некоторые пытаются», — сказал Дзюба, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матч между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио» состоится завтра, 3 ноября, в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.