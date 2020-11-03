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  • 13:53,  3 ноября 2020
ФК "Зенит"
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Дзюба о графике «Зенита»: Никто в мире не провел столько игр, сколько мы

Дзюба о графике &#171;Зенита&#187;: Никто в мире не провел столько игр, сколько мы
Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что у его команды очень плотный график.

По словам Дзюбы, если Черчесов сказал, что усталости нет, значит, так и есть.

«Российские болельщики приводят аргументы, что все это отмазки, но нам непросто. Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно. Я с таким впервые сталкиваюсь. Тут дело не в возрасте, а в том, что трудный график. Но нам нужно вместе пройти достойно этот путь, не раскачивая лодку, как некоторые пытаются», — сказал Дзюба, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матч между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио» состоится завтра, 3 ноября, в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч между «Зенитом» и «Лацио» обслужит португалец Артур Диаш. Ассистенты арбитра — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Антониу Нобре. Арбитр ВАР — Тьягу Мартинш.

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