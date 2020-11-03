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  • 13:54,  3 ноября 2020
Фигурное катание
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Мишин: Наше сотрудничество с Плющенко совершенно уникальное

Мишин: Наше сотрудничество с Плющенко совершенно уникальное
Алексей Мишин. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о взаимоотношениях с Евгением Плющенко.

По словам Мишина, его сотрудничество с Плющенко является совершенно уникальным, так как они больше 20 лет вместе и уважают друг друга.

«Я бы хотел, чтобы наш пример стал примером другим тренерам и спортсменам. Так и напишите: пример Плющенко — Мишин — это чистый Гиннесс!» — заявил Мишин, слова которого приводит Sport24.

Отметим, недавно сообщалось, что российский фигурист Александр Петров перешёл в Академию Евгения Плющенко. Ранее фигурист тренировался в группе Алексея Мишина.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков объяснил, почему тренерами фигуристки Алены Косторной  в документах Министерства спорта РФ значатся одновременно Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко.

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