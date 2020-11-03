Мишин: Наше сотрудничество с Плющенко совершенно уникальное

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о взаимоотношениях с Евгением Плющенко.

По словам Мишина, его сотрудничество с Плющенко является совершенно уникальным, так как они больше 20 лет вместе и уважают друг друга.

«Я бы хотел, чтобы наш пример стал примером другим тренерам и спортсменам. Так и напишите: пример Плющенко — Мишин — это чистый Гиннесс!» — заявил Мишин, слова которого приводит Sport24.

Отметим, недавно сообщалось, что российский фигурист Александр Петров перешёл в Академию Евгения Плющенко. Ранее фигурист тренировался в группе Алексея Мишина.