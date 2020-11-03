Мишин: Наше сотрудничество с Плющенко совершенно уникальное

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о взаимоотношениях с Евгением Плющенко.
По словам Мишина, его сотрудничество с Плющенко является совершенно уникальным, так как они больше 20 лет вместе и уважают друг друга.
«Я бы хотел, чтобы наш пример стал примером другим тренерам и спортсменам. Так и напишите: пример Плющенко — Мишин — это чистый Гиннесс!» — заявил Мишин, слова которого приводит Sport24.
Отметим, недавно сообщалось, что российский фигурист Александр Петров перешёл в Академию Евгения Плющенко. Ранее фигурист тренировался в группе Алексея Мишина.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков объяснил, почему тренерами фигуристки Алены Косторной в документах Министерства спорта РФ значатся одновременно Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко.
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