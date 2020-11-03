Киргизская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко хочет провести третий поединок с бразильской чемпионкой двух дивизионов Амандой Нуньес.

По словам Шевченко, Нуньес очень легко проходит всех соперниц, и в будущем было бы логично провести третий бой, потому что второй поединок Шевченко, по ее мнению, не проиграла, а выиграла.

«Теперь это будет супербой – чемпион против чемпиона, и судьи будут оценивать по-другому. Три года назад победу Аманде принес тейкдаун, который она провела в пятом раунде. Он стал следствием моих действий, а не ее инициативой», – сказала Шевченко, слова которой приводит MMAJunkie.

Отметим, Валентина Шевченко будет защищать титул против Дженнифер Майи 21 ноября на UFC 255 в Лас-Вегасе. Аманда Нуньес встретится с Меган Андерсон 12 декабря на UFC 256.