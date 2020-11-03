Официальный сайт УЕФА опубликовал имена арбитров, которые обслужат матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и роттердамским «Фейеноордом».

Главным арбитром встречи станет судья из Израиля Рой Райншрайбер. Его ассистентами станут Давид Элиас Битон и Двир Шимон. Четвертый судья — Лиран Лиани.

Ранее команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с австрийским «Вольфсбергом» со счетом 1:1 и загребским «Динамо» со счетом 0:0. В данный момент армейский клуб идет на втором месте в турнирной таблице группы К, имея в активе два очка. Лидирует в группе «Вольфсбергер» с четырьмя баллами, «Фейеннорд» занимает последнюю строчку с одним очком.

В таблице РПЛ москвичи идут на первом месте с 28 очками после 13 матчей.