Бывший хоккеист петербургского СКА Андрей Рычагов, в данный момент выступающий во французском клубе «Шамони», рассказал о ситуации во Франции в связи с конфликтом между местными властями и представителями ислама.

По словам Рычагова, ему сложно сказать, как чувствуют себя жители Франции, но в Шамони нет беженцев или каких-либо радикалов. Игрок отметил, для него удивительно, что такое произошло в Ницце, так как он был там, и в этом городе их особо не было.

Хоккеист считает, что на Хабибе как на человеке, на которого равняются миллионы, лежит огромная ответственность за все, что он говорит или делает, и поэтому ему нужно быть аккуратнее в высказываниях и действиях, особенно когда речь идет о словах, которые могут привести к насилию.

«Конечно, для меня главное недовольство состоит в том, что людей режут в их собственной стране те, кого они благодушно пустили на свою территорию, дали им кров и пособие. Насколько нужно быть неблагодарными людьми, чтобы такое делать. Тем более мотивируя это тем, что кто-то затронул чьи-то религиозные чувства. Это полный бред», — сказал Рычагов, слова которого приводит Sport24.