Петербургский «Зенит» сегодня, 4 ноября, сыграет домашний матч против римского «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра на стадионе «Газпром-Арена» начнется в 20:55 по московскому времени.

Команды рассудит бригада арбитров из Португалии, во главе которой выступит арбитр Артур Соареш Диаш. Ему будут помогать Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш, они отработают на боковых линиях. Резервным арбитром на матч назначен Антониу Нобре.

«Зенит» проиграл первые два матча на групповом этапе и сейчас занимает последнее место в группе. На домашней арене команда Сергея Семака проиграла бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2, а затем уступила на выезде дортмундской «Боруссии» 0:2. «Лацио» же выиграл первую встречу против «Боруссии», а затем сыграл вничью с «Брюгге».