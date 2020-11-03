Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско снова претендует на статус лучшего тренера месяца в РПЛ.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая ссылается на соцсети лиги. Отмечается, Тедеско номинирован на звание лучшего тренера третий месяц подряд.

Помимо немецкого специалиста, в список кандидатов вошли главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак, тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий и наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев.

Ранее Доменико Тедеско рассказал о том, что мог покинуть клуб летом 2020 года. Тедеско отметил, что для него работа в «Спартаке» — это честь, а в прессе ходят лишь слухи о том, что он хочет вернуться в Бундеслигу.