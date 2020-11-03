Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев сегодня, 4 ноября, сыграет против представителя Молдавии Раду Албота в матче второго круга турнира АТР 1000 в Париже.

Игра состоится на стадионе Берси. На данный момент начало назначено на 12:00 по московскому времени.

Андрей Рублев пропустил первый круг и только проведет первый матч на этом «Мастерсе», а Раду Албот уже успел обыграть польского теннисиста Хуберта Хуркача в трех сетах. Эти теннисисты никогда ранее не играли друг с другом, Албот является лаки-лузером турнира, а Рублев — пятым сеяным номером.

Ранее с турнира в Париже уже вылетел один российский теннисист: Карен Хачанов уступил представителю Испании Алехандро Давидовичу Фокине в трех сетах.