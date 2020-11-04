В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде сыграет с испанской «Севильей».

Матч, который пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Главным судьей на матч между «Севильей» и «Краснодаром» назначен немецкий арбитр Феликс Брых. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр — Даниэль Зиберт. Арбитр ВАР — Марко Фритц.

Ранее «Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном» со счетом 1:1 и потерпел поражение от «Челси» дома со счетом 0:4. «Севилья» на выезде сыграла нулевую ничью с «Челси» и дома обыграла «Ренн» со счетом 1:0.

После двух туров команда Мурада Мусаева идет на третьем месте в таблице с одним очком, «Севилья» вторая с четырьмя баллами.