Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил поздравления с днем рождения от тренеров собственной академии «Ангелы Плющенко».

В «сторис» официального «Инстаграма» академии появилась фотография с письмом тренеров академии Евгению Плющенко. Сегодня, 3 ноября, ему исполнилось 38 лет.

«Искренне поздравляем вас с днем рождения! Здоровья, вдохновения и целеустремленных спортсменов! Мы всегда рядом и готовы прикрывать ваш тыл!», — гласит поздравление тренеров.

Отметим, в списке подписавшихся под письмом тренеров нет Сергея Розанова, который в мае 2020 года начал работу в академии «Ангелы Плющенко». Ранее специалист тренировал младшую группу Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».