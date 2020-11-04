Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в первом круге турнира «Мастерс» в Париже в паре с немцем Яно-Леннардом Штруффом.

Соперником Медведева и Штруффа станут французский теннисист Сандер Жилле и бельгиец Йоран Флиген.

Победитель противостояния сыграет во втором круге с хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Соарешем.

Напомним, ранее ATP опубликовал обновленный мировой рейтинг теннисистов от 2 ноября.

В первой десятке произошло одно изменение — российский теннисист Даниил Медведев вернулся на пятое место, сместив оттуда грека Стефаноса Циципаса. Другой россиянин, Андрей Рублев, остался на восьмой позиции. Третий из россиян, Карен Хачанов, опустился на одну позицию и теперь идет на 19-й строчке.