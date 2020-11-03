Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о проблемах с игровой практикой у полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

В интервью «Чемпионату» Семин назвал проблемой малое количество игрового времени Миранчука в новом клубе. По словам тренера, теряется игровая практика, однако нужно давать более веские основания для игры за основной состав.

«Надеемся, что в ближайшее время Лёша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал», — сказал Семин, добавив, что выпадет ли второй шанс выйти на поле в матче Лиге чемпионов, он не знает, поскольку он не Джан Пьеро Гасперини.

«Второй шанс Миранчуку должны предоставить. Повторюсь, первый он уже использовал», — сказал Сёмин.

Напомним, сегодня, 3 ноября, «Аталанта» в Лиге чемпионов сыграет против «Ливерпуля».