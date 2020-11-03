Алматинский «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

Команда Алексея Шпилевского обеспечила себе золотые медали после того, как в матче 17-го тура Премьер-лиги обыграла «Ордабасы» со счетом 3:1. Счет открыл бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав. В составе «Кайрата» также отличились Нуралы Алип, а игрок «Ордабасы» Тимур Досмагамбетов отправил мяч в свои ворота.

После этой победы «Кайрат» оторвался на 17 очков от «Астаны» и стал недосягаем для преследователей.

Напомним, сейчас Вагнеру Лаву 36 лет, большую часть карьеры он провел в московском ЦСКА, где играл с 2004 по 2012 год с перерывами. Ранее Вагнер Лав пояснил несостоявшееся возвращение в московский ЦСКА. Игрок подтвердил, что летом 2020 года шли переговоры с московскими армейцами.