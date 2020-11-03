Хорватский полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич высказался о будущем сопернике команды на групповом этапе Лиги чемпионов — российском клубе «Краснодар».

«Краснодар» — это очень хорошая команда, которая играет в прекрасный футбол и знает, что ей делать. В матче с «Челси» они создали много моментов», — цитирует слова Ракитича портал Sport24.

По мнению Ракитича, «Севилья» постарается добиться победы в матче с «Краснодаром», поскольку команда хорошо подготовилась. «Постараемся выйти на поле и выиграть. Игра на нашем поле в Лиге чемпионов — это большая мотивация», — отметил полузащитник.

Напомним, игра «Севилья» — «Краснодар» в Лиге чемпионов состоится завтра, 4 ноября, начало встречи назначено на 23:00 по московскому времени.