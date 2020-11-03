Порье — главе UFC: Пришлите мне правильный контракт на бой с Макгрегором!

Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье обратился к президенту UFC Дане Уайту с требованием выслать ему контракт на бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я против Конора – это бой, который пройдет 23 января. Давайте объявим об этом официально! UFC, Дэйна Уайт, пришлите мне правильный контракт. Прекратите играть в игры!» – написал Порье в своем Twitter.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье будет проходить в легком весе. В свете этого ирландский боец сделал заявление, что он продолжит карьеру в легком весе.