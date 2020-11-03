Болельщики петербургского «Зенита» выбрали полузащитника Александра Ерохина лучшим игроком октября 2020 года в команде.

Об этом сообщает официальный «Твиттер» клуба.

Голосование за звание лучшего игрока месяца по традиции проходило в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «Вконтакте». Александр Ерохин набрал 3690 голосов болельщиков «Зенита», что в процентном соотношении — 41,14% от общего числа голосов. Второе место у Андрея Мостового — 2376 голосов фанатов получил этот форвард. В тройку лучших, по версии фанатов, вошел Юрий Жирков: он набрал чуть более 6% голосов (576).

Александр Ерохин забил несколько важных мячей в матчах РПЛ в октябре. Отметим, также Александр Ерохин претендует на звание лучшего игрока РПЛ в октябре.